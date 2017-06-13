نوفاك لـ"العربية.نت": موسكو والرياض تدعمان توازن النفط

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، إن مشاركتنا في تحقيق التوازن في أسواق النفط مع باقي الأطراف، موجه بالدرجة الأولى لتعافيه بالكامل وإعادة الاستثمارات التي تأثرت خلال السنوات التي انخفضت فيها الأسعار.

وأضاف نوفاك في حديث خاص مع "العربية.نت" في العاصمة الكازاخستانية أستانا، بأنه من المتوقع أن يتحرك سوق النفط صوب التوازن بحلول الربع الأول من العام 2018.

وحول التعاون في قطاع الطاقة مع المملكة العربية السعودية، قال ألكسندر نوفاك: نتعاون مع السعودية ونوازن السوق ونطور التعاون في الطاقة والطاقة الكهربائية وهناك اتفاق بيننا في هذا المجال ونعد خارطة طريق لتطوير التعاون.

وردا على سؤال بشأن المؤثرات بالسوق، قال نوفاك إن أسعار النفط تحددها عوامل عديدة في السوق والسوق يتأثر بالكثير من العوامل السياسية والاقتصادية.

وجاء حديث الوزير الروسي للعربية.نت على هامش افتتاح معارض إكسبو 2017 تحت عنوان "طاقة المستقبل "في أستانا عاصمة جمهورية كازاخستان، الذي تشارك في فعالياته 115 دولة و22 منظمة دولية، بأجنحة ضخمة وبرامج تتعلق بالطاقة المستدامة والنظيفة والطاقة الخضراء.

ويشكل المعرض منصة دولية هامة لمستقبل الطاقة المستدامة ومركز جذب للتكنولوجيا الجديدة.

ويتوقع وصول أعداد كبيرة من الوفود والسياح إلى عاصمة كازاخستان لمتابعة إكسبو 2017، في الوقت الذي سينظم فيه عدد من المؤتمرات الدولية الرئيسية بمشاركة وزراء الطاقة والسياحة، فيما يتزامن الاحتفال الختامي للمعرض مع القمة الأولى لمنظمة التعاون الإسلامي حول العلوم والتكنولوجيا بمشاركة رؤساء الدول الأعضاء.