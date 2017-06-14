مخزونات النفط الأميركية ترتفع 2.8 مليون برميل في أسبوع

أظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة سجلت زيادة غير متوقعة الأسبوع الماضي مع خفض مصافي التكرير الانتاج وارتفاع الواردات.



وارتفعت أيضا مخزونات البنزين لكن مخزونات المشتقات الوسيطة تراجعت.



وقال معهد البترول إن مخزونات النفط الخام زادت بمقدار 2.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع من يونيو/حزيران لتصل إلى 511.4 مليون برميل مخالفة التوقعات التي كانت تشير إلى انخفاض قدره2.7 مليون برميل. وانخفضت المخزونات في نقطة تسليم العقود الآجلة في كاشينج بأوكلاهوما بمقدار 833 ألف برميل.



وأشارت بيانات المعهد إلى أن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي زادت بواقع 788 ألف برميل إلى 8.6 مليون برميل يوميا.



واظهرت البيانات أن استهلاك مصافي التكرير للخام انخفض بمقدار 178 ألف برميل يوميا.



وارتفعت مخزونات البنزين 1.8 مليون برميل في حين كانت توقعات لمحللين في استطلاع لرويترز قد أشارت إلى انخفاض قدره 457 ألف برميل.



وهبطت مخزونات المشتقات الوسيطة، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 1.5 مليون برميل مقارنة مع توقعات لزيادة قدرها 686 ألف برميل.