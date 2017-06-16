النفط يرتفع رغم مخاوف من تنامي تخمة المعروض

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، لكنها ظلت قرب أدنى مستوياتها في ستة أشهر متأثرة باستمرار تخمة المعروض رغم الجهود التي تقودها أوبك لخفض الإنتاج وتعزيز أسواق الخام.

وبلغ خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 47.12 دولار للبرميل بزيادة 20 سنتا أو 0.4% عن سعر التسوية السابقة.

وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 44.56 دولار للبرميل مرتفعا 10 سنتات أو 0.2%.

وقال متعاملون إن الزيادات الطفيفة جاءت نتيجة توقف جزئي للصادرات في ليبيا.

غير أن أسعار الخامين ما زالت منخفضة نحو 13% منذ أواخر مايو/أيار حين اتفق كبار المنتجين بقيادة منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك على تمديد العمل بخفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا لمدة تسعة أشهر أخرى حتى نهاية الربع الأول من 2018.

وتساهم زيادة الإنتاج الأميركي، خصوصا من شركات التنقيب عن النفط الصخري في ضعف تأثير التخفيضات التي تقودها أوبك.

كما يساهم ارتفاع مستوى الصادرات والإنتاج من روسيا أيضا في تخمة المعروض الحالية.