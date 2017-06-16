وزير: كازاخستان ستمتثل لاتفاق النفط العالمي خلال شهرين

قال وزير الطاقة في كازاخستان كانات بوزومباييف اليوم الجمعة إن بلاده ستمتثل للاتفاق العالمي على خفض إنتاج النفط في يونيو/حزيران ويوليو/تموز بعد زيادة في الإنتاج على مدى ثلاثة أشهر متتالية.



وقال بوزومباييف للصحفيين إن الطقس الصيفي الحار سيؤدي إلى تقلص الإنتاج في بعض من أكبر الحقول التي تعتمد على ضخ الغاز في البلاد.