كيف ستصدر قطر 1.1 مليون طن من الغاز؟

قالت قطر غاز، السبت، إنها وقعت اتفاقا مع شركة "شل" لتوريد ما يصل إلى 1.1 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا لمدة 5 سنوات، لكنها لم تشر إلى كيفية التصدير في ضوء المقاطعة التي ستصعب من عمليات النقل برا أو بحرا.

ويبدأ سريان الاتفاق في يناير/كانون الثاني 2019 لتوريد غاز طبيعي مسال من الشركة القطرية للغاز المسال المحدودة 4 (قطر غاز 4) وهي مشروع مشترك بين قطر للبترول التي تمتلك حصة 70 في المئة والحصة الباقية لشل.

وذكرت قطر غاز في بيان نقلته رويترز أن الغاز الطبيعي المسال سيسلم إما لمرفأ دراجون للغاز الطبيعي المسال في بريطانيا أو مرفأ جيت للغاز الطبيعي المسال في هولندا دون أن تكشف عن قيمة الصفقة.

وتواجه قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم منافسة من منتجين في استراليا والولايات المتحدة. وتعد صفقات التوريد لأوروبا بديلا جيدا مع تقليص الدول المستهلكة للغاز في آسيا الصفقات المبرمة في ظل تنامي فائض الإمدادات.

كما يأتي الاتفاق مع تصاعد أسوأ خلاف منذ سنوات بين عدد من أقوى الدول في العالم العربي. وقطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين العلاقات مع قطر الشهر الحالي واتهمتها بدعم الإرهاب وهو ما تنفيه الدوحة.