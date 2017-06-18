نفط الشارقة: إمدادات الغاز من قطر طبيعية

قال المدير التنفيذي لمؤسسة نفط الشارقة الوطنية، الأحد، إنه لا يتوقع تعطل تدفقات الغاز الطبيعي القادمة من قطر إلى الإمارات العربية المتحدة، بسبب الأزمة الدبلوماسية في المنطقة.



وأبلغ حاتم الموسى الصحافيين "لم نلحظ حتى الآن أي تأثير على صعيد الغاز، فيما يتعلق بقطر... خط الأنابيب بين أبوظبي وقطر لم يتأثر.



"لم نلحظ ولا نتوقع أي تعطل لإمدادات الغاز من خط الأنابيب دولفين".



يربط خط أنابيب الغاز دولفين حقل الشمال القطري العملاق بالإمارات وسلطنة عمان، وكان أول مشروع غاز عبر الحدود بين دول الخليج العربية.