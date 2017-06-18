المزروعي: لا حاجة لاجتماع استثنائي لأوبك قبل نوفمبر

قال وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، إنه لا يرى حاجة لعقد اجتماع طارئ لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" قبل الاجتماع العادي للمنظمة في نوفمبر المقبل.

وتعقد أوبك اجتماعها العادي المقبل في فيينا في 30 نوفمبر.

وأضاف المزروعي، للصحافيين في دبي، "أن أحدا لا يتحدث عن اجتماع طارئ"، مشيرا إلى أن المنظمة في بداية الاتفاق، ويحتاج لبعض الوقت.

وقررت أوبك ودول منتجة للنفط من خارج المنظمة وفي مقدمتها روسيا يوم 25 مايو تمديد خفض الإنتاج 9 أشهر إلى مارس 2018 في إطار جهود للحد من تخمة المعروض.

وتوقع المزروعي أن يرتفع الطلب على الخام في الربع الثالث من العام.

وقال إن موسم العطلات قادم، وسيترافق مع ارتفاع الطلب، وهذا أمر نمطي بحلول نهاية الربع الثاني من كل سنة.