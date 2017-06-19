تراجع واردات اليابان من الخام 13.5% في مايو

قالت وزارة المالية اليابانية اليوم الاثنين إن بيانات التخليص الجمركي تظهر تراجع واردات البلاد من النفط الخام 13.5% في مايو أيار عنها في الفترة ذاتها قبل عام.



توضح الأرقام الأولية أن اليابان، رابع أكبر مشتر للخام في العالم، قد استوردت 2.83 مليون برميل يوميا الشهر الماضي.



وبلغ إجمالي واردات الغاز الطبيعي المسال 6.239 مليون طن الشهر الماضي بزيادة 13% على أساس سنوي. وانخفضت واردات الفحم الحراري المستخدم في توليد الكهرباء 10.8% في مايو أيار إلى 7.683 مليون طن.

