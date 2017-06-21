أسعار النفط تستقر بانتظار قياس تأثير خفض الإنتاج

استقرت أسعار النفط لتعوض الخسائر التي تكبدتها في وقت سابق من الجلسة لكنها تتجه نحو أكبر انخفاض في السعر في النصف الأول من أي عام على مدار 20 عاما الماضية.

واستبعد المستثمرون من حساباتهم الدلائل على التزام منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين المستقلين باتفاق خفض الإنتاج العالمي.

واستقرت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت عند 46.02 دولار للبرميل. وصعدت العقود الآجلة للخام الأميركي تسليم أغسطس 4 سنتات إلى 43.55 دولار للبرميل. ومنذ مطلع العام الحالي فقد النفط 20% من قيمته وهو أسوأ أداء له في النصف الأول من أي عام منذ 1997.

ووصل مستوى التزام أوبك وغيرها من المنتجين بخفض الإنتاج بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا لمدة ستة أشهر بدأت في يناير إلى أعلى مستوياته في مايو.

وقال معهد البترول الأميركي إن مخزونات الخام الأميركية انخفضت بأكثر من المتوقع في الأسبوع الماضي، بينما زادت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وقال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، إن أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يدرسون تعميق تخفيضات إنتاج الخام لكن عليهم أن ينتظروا حتى يتضح تأثير مستويات الإنتاج المخفضة الحالية.