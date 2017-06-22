النفط يتراجع لأدنى مستوى في 10 أشهر

هبطت أسعار عقود النفط أكثر من 2% بعد أن سجلت أدنى مستوى في 10 أشهر في تعاملات متقلبة مع تزايد القلق من استمرار وفرة الإمدادات العالمية بفعل تنامي إنتاج الخام الأميركي وانخفاض نشاط التكرير في الصين.

وأنهت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط جلسة التداول منخفضة 98 سنتا أو ما يعادل 2.3% لتبلغ عند التسوية 42.53 دولار للبرميل بعد أن لامست أدنى مستوى لها منذ أغسطس/آب 2016 عند 42.13 دولار. ومنذ أن بلغ ذروته في أواخر فبراير شباط هبط الخام الأميركي أكثر من 20%.



وجرى تداول أكثر من مليون من عقود الخام الأميركي لأقرب استحقاق في جلسة اليوم وهو ما يفوق بفارق كبير المتوسط اليومي البالغ 560 ألف عقد.



وانخفضت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 1.20 دولار أو 2.61% لتبلغ عند التسوية 44.82 دولا رللبرميل.



وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية اليوم إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة هبطت 2.7 مليون برميل الأسبوع الماضي متجاوزة التوقعات التي كانت تشير إلى انخفاض قدره 2.1 مليون برميل. وأعطت هذه البيانات دعما للأسعار لفترة وجيزة لكن السوق سرعان ما تخلت عن مكاسبها واتجهت للهبوط.



وأظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة أيضا أن انتاج النفط في الولايات المتحدة ارتفع إلى 9.35 مليون برميل يوميا مقتربا من مستويات السعودية وروسيا أكبر المنتجين في العالم.



وهبط النفط 20% في النصف الأول من 2017 وهي فترة تميل فيها الأسعار للارتفاع. وهذه هي أكبر خسارة لعقود برنت للنصف الأول من العام منذ 1997 . وعلى مدى تلك الفترة صعدت عقود برنت في النصف الأول من كل السنوات عدا ستة أعوام.