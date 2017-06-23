النفط يرتفع فوق 45 دولاراً رغم ضغوط تخمة المعروض

ارتفع النفط اليوم الجمعة معوضا بعض الخسائر الحادة التي مني بها في وقت سابق هذا الأسبوع، لكن الخام لا يزال متجها لتسجيل أكبر هبوط في النصف الأول من أي عام منذ 20 سنة رغم تخفيضات الإنتاج الحالية.



وبلغ خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 45.33 دولار للبرميل، مرتفعا 11 سنتا أو 0.2% عن سعر الإغلاق السابق.



وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة تسعة سنتات أو 0.2% إلى 42.83 دولار للبرميل.



وهبطت أسعار النفط نحو 20% منذ بداية العام رغم الجهود التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك لخفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا منذ يناير كانون الثاني الماضي.



وهذا هو أضعف أداء للنفط في النصف الأول من أي عام منذ 1997 حين أدت زيادة الإنتاج والأزمة المالية الآسيوية إلى انخفاضات حادة في أسعار الخام.



ولا تزال الأسعار منخفضة نحو 15% أيضا منذ أن مددت أوبك في 25 مايو أيار العمل بتخفيضات الإنتاج حتى نهاية الربع الأول من 2018 بدلا من انتهاء سريان اتفاق الخفض نهاية الشهر الحالي.