1.35 مليون برميل يومياً صادرات روسيا النفطية إلى الصين

أظهرت بيانات الجمارك الصينية، اليوم الجمعة، أن صادرات روسيا من النفط الخام إلى الصين بلغت مستوى قياسيا مرتفعا في مايو أيار لتصل إلى 1.35 مليون برميل يوميا، وهو ما يجعل روسيا أكبر مورد للصين تتبعها أنغولا ثم السعودية.



وزادت صادرات النفط السعودي إلى الصين 8.6% على أساس سنوي في مايو أيار إلى 1.04 مليون برميل يوميا.



وكانت روسيا أيضا هي أكبر مورد للصين في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، حيث بلغ متوسط صادراتها 1.16 مليون برميل يوميا تتبعها أنغولا بصادرات بلغت 1.11 مليون برميل يوميا ثم السعودية بشحنات قدرها 1.1 مليون برميل يوميا، بحسب بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية.

