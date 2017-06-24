مصر تضخ كميات إضافية من المحروقات استعداداً لعيد الفطر

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية بمصر، أنها ضخت كميات إضافية من الوقود والمحروقات خلال الأيام الحالية، وذلك في إطار استعداد الوزارة لقدوم عيد الفطر المبارك.

وأشارت وزارة البترول إلى أن الهيئة المصرية العامة للبترول تمكنت خلال الأيام الماضية من زيادة كميات البنزين بأنواعه في السوق المحلي من 20 مليون لتر يومياً إلى 25 مليون لتر يومياً بزيادة نسبتها 20%، وزيادة ضخ كميات السولار من 50 مليون لتر يومياً إلى نحو 55 مليون لتر سولار يومياً بزيادة نسبتها 10%.

كما أعلنت أنه تمت زيادة الأرصدة الاستراتيجية الاحتياطية من البنزين والسولار على مستوى الجمهورية، خاصة في محافظات صعيد مصر وسيناء، ويجري حالياً توجيه شركات التوزيع لزيادة حصص المحطات من المنتجات البترولية, لمواجهة زيادة حركة السفر ولخدمة حافلات النقل الجماعي للمواطنين, فضلاً عن توفير منتج البيتومين المكون الرئيسي لرصف الطرق وتهيئة شبكة طرق بالمواصفات العالمية.

وبالنسبة لمنتج البوتاجاز، من المخطط ضخ مليون أسطوانة بوتاجاز يومياً وتشغيل مصانع تعبئة البوتاجاز على مستوى الجمهورية بكامل طاقتها الإنتاجية ورفع حالة الطوارئ بنحو 174 مستودعاً لشركة بوتاجاسكو موزعة على محافظات الجمهورية مع تأمين أرصدة استراتيجية احتياطية من البوتاجاز تقدر بحوالي 90 ألف طن بما يسمح بتأمين احتياجات الاستهلاك وتلبية الزيادة في الطلب على البوتاجاز.

كما تقرر تشغيل مصانع تعبئة أسطوانات البوتاجاز على مدار 3 ورديات يومياً فضلاً عن تكثيف العمل بمصانع ومحطات التعبئة المملوكة للقطاع الخاص والمحافظات لتحقيق خطة توفير المنتج.

كما تم تجهيز 100 ألف أسطوانة معبأة بمصانع بتروجاس كاحتياطي لمواجهة أي زيادة طارئة في الاستهلاك, إضافة إلى تطوير شركة بوتاجاسكو لمصنع التعبئة بسوهاج لزيادة إنتاجيته بنسبة 15% عن العام الماضي، فضلاً عن تشغيل 43 منفذاً بقرى الساحل الشمالي، و7 منافذ بقرى العين السخنة ليصبح عدد المنافذ العاملة 262 منفذاً بجميع المحافظات وبالنسبة للقرى التي لا يوجد بها منافذ يتم تغطيتها بسيارات حمولة 97 أسطوانة.