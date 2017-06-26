النفط يرتفع رغم مخاوف من تنامي تخمة المعروض

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين نتيجة هبوط الدولار ولكن زيادة عدد منصات حفر النفط في الولايات المتحدة أثارت مخاوف من أن التخمة العالمية من المعروض من النفط ستستمر على الرغم من جهود بعض المنتجين لخفض الإنتاج.



وارتفعت أسعار التعاقدات الآجلة لخام برنت 24 سنتا أو 0.53% إلى 45.78 دولار للبرميل. وارتفعت أسعار التعاقدات الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 21 سنتا أو 0.49% إلى 43.22 دولار للبرميل.



وظل مؤشر الدولار الأميركي منخفضا أمام سلة من العملات وسط تضاؤل التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي أسعار الفائدة مرة أخرى في وقت لاحق من العام . ويؤدي تراجع الدولار إلى جعل النفط أرخص بالنسبة للدول التي تستخدم عملات أخرى.



وعلى الرغم من أن أسعار النفط انتعشت بعد هبوط استمر عشرة أشهر فإنها مازالت متراجعة نحو 13% منذ أواخر مايو أيار عندما اتفقت منظمة أوبك وبعض المنتجين الآخرين على تمديد العمل باتفاق لخفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا حتى نهاية مارس آذار المقبل.



ولكن إمدادات النفط في الولايات المتحدة التي لم تكن جزءا من الاتفاق الذي قادته أوبك قوضت تأثير التخفيضات.



وأشارت بيانات من شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة إلى إن شركات الطاقة الأميركية أضافت 11 منصة حفر نفطية في الأسبوع المنتهي في 23 يونيو حزيران ليصل العدد الإجمالي إلى 758 منصة، وهو الأكبر منذ أبريل نيسان 2014.