النفط يرتفع لليوم الرابع رغم مخاوف تخمة المعروض

ارتفعت أسعار النفط للجلسة الرابعة على التوالي، اليوم الثلاثاء، مع اتجاه المستثمرين لتغطية مراكز مدينة، على الرغم من المخاوف بشأن استمرار التخمة في المعروض في الأسواق العالمية.

وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 35 سنتاً أو ما يعادل 0.7% إلى 46.18 دولار للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتاً، أو 0.7% في العقود الآجلة إلى 43.68 دولار للبرميل.

وتعني هذه المكاسب أن السوق مرتفعة قليلاً منذ بداية هذا الأسبوع، بعد أن ظلت منخفضة خلال معظم الفترات في الشهر الماضي.

وتحاول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركاء لها تقليص تخمة المعروض في أسواق الخام العالمية من خلال خفض الإنتاج. واتفقت دول المنظمة مع 11 من المصدرين من خارجها في مايو أيار على تمديد خفض للإنتاج بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا حتى نهاية مارس آذار 2018.

وعلى الرغم من خفض الإنتاج الذي بدأ في يناير كانون الثاني ما زالت الأسواق بها إمدادات وفيرة نتيجة لزيادة الإنتاج في أماكن أخرى.

وارتفع إنتاج النفط الصخري الأميركي بنحو 10% منذ العام الماضي إلى 9.4 مليون برميل يوميا، وبلغ عدد منصات الحفر النفطية الأميركية العاملة أعلى مستوى في أكثر من ثلاث سنوات.