اليونان تعيد إطلاق مزايدة لبيع حصة أغلبية بشبكتها للغاز

قالت وكالة الخصخصة إن اليونان أعادت اليوم الاثنين طرح مزايدة لبيع حصة أغلبية في الشركة المشغلة لشبكتها للغاز الطبيعي (ديسفا).

وبمقتضى أحدث اتفاق للدعم المالي مع دائنيها الدوليين وافقت اليونان على بيع أصول مملوكة للدولة بما في ذلك حصة قدرها 66 بالمئة في ديسفا. وتهدف لإتمام عملية البيع بحلول نهاية العام.



وقالت مجموعة سنام الإيطالية إنها مهتمة بشراء الحصة.



وانهار اتفاق سابق قيمته 400 مليون يورو، ما يعادل 448 مليون دولار لبيع الحصة إلى شركة سوكار الأذربيجانية في نوفمبر تشرين الثاني بسبب خلاف حول أسعار بيع الغاز إلى المستهلكين.

