إنتاج ليبيا النفطي يتجاوز 900 ألف برميل يوميا

قالت مصادر بقطاع النفط الليبي إن إنتاج البلاد من الخام هذا الأسبوع يبلغ نحو 935 ألف برميل يوميا بعدما لامس 950 ألف برميل يوميا في أواخر الأسبوع الماضي.



وتسعى المؤسسة الوطنية للنفط إلى الوصول بالإنتاج إلى مليون برميل يوميا بنهاية يوليو تموز، وتلقت دفعة هذا الشهر بتوصلها لاتفاق مؤقت مع فنترشال الألمانية لاستئناف الإنتاج وسط نزاع بشأن عقد بين الجانبين.



وليبيا عضو في أوبك وأعفتها المنظمة من إجراءات لتقليص المعروض مع سعي البلاد إلى إنعاش القطاع. وكان الإنتاج الليبي يبلغ أكثر من 1.6 مليون برميل يوميا قبل انتفاضة 2011.



وقال عمران الزوي المتحدث باسم شركة الخليج العربي للنفط التابعة للمؤسسة الوطنية إن الإنتاج وصل إلى 950 ألف برميل يوميا في الأيام القليلة الماضية مقارنة مع 885 ألف برميل في بداية الأسبوع الماضي.



لكن لا يزال الإنتاج الليبي عرضة للتقلبات في بلد عانى لسنوات من أعمال عنف وفوضى سياسية.



وقال أحد المصادر إن المؤسسة الوطنية للنفط تعكف على إصلاح بضعة تسريبات في خطوط أنابيب تربط بين حقول ومينائي التصدير في السدر والزويتينة. ويخضع كلا المينائين لحصار منذ وقت طويل مما يتسبب في إلحاق أضرار بالبنية التحتية.



وقال مسؤولون من شركة سرت لإنتاج النفط، وهي تتبع أيضا المؤسسة الوطنية، إنها تجري اختبارات على حقل اللهيب الذي أغلق للصيانة.



وكان الحقل ينتج ما بين 8 إلى 10 آلاف برميل يوميا.