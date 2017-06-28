النفط يتراجع بعد زيادة مفاجئة في المخزونات الأميركية

عادت الأسعار اليوم للتراجع إثر بيانات بتسجيل مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة زيادة غير متوقعة، مع خفض مصافي التكرير.

وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت ستة سنتات أو 0.1% إلى 46.59 دولار للبرميل.



ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 15 سنتا أو 0.3% إلى 44.09 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة سجلت زيادة غير متوقعة الأسبوع الماضي مع خفض مصافي التكرير والإنتاج.



وارتفعت أيضا مخزونات البنزين والمشتقات الوسيطة.



وقال معهد البترول إن مخزونات الخام زادت 851 ألف برميل على مدى الأسبوع المنتهي في 23 يونيو حزيران لتصل إلى 509.5 مليون برميل في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى هبوط قدره 2.6 مليون برميل.



وأشارت بيانات المعهد إلى أن استهلاك مصافي التكرير للخام تراجع بمقدار 230 ألف برميل يوميا.



وزادت مخزونات البنزين 1.4 مليون برميا بينما كان محللون في استطلاع لرويترز قد توقعوا انخفاضا قدره 583 ألف برميل.



وارتفعت مخزونات المشتقات الوسيطة، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 678 ألف برميل في حين كانت التوقعات تشير إلى زيادة قدرها 453 ألف برميل.



وقال معهد البترول إن مخزونات النفط الخام في نقطة تسليم العقود الآجلة في كاشينج بولاية أوكلاهوما انخفضت بمقدار 6789 ألف برميل.



ووفقا لبيانات المعهد ارتفعت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي 388 ألف برميل يوميا إلى 8 ملايين برميل يوميا.



وقلصت أسعار النفط مكاسبها في التعاملات اللاحقة على التسوية بعد نشر بيانات معهد البترول.