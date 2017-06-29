النفط يرتفع لرابع جلسة مع انخفاض الإنتاج الأميركي

ارتفعت العقود الآجلة للنفط بأكثر من 1% مسجلة أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع مع تشجع المشترين بانخفاض صغير الأسبوع الماضي في إنتاج الخام الأميركي وتجاهلهم زيادة مفاجئة في مخزونات الخام في أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت 118 ألف برميل الأسبوع الماضي، بينما انخفض الإنتاج 100 ألف برميل إلى 9.3 مليون برميل يوميا.

وارتفعت أسعار النفط بعد تقرير إدارة معلومات الطاقة رغم أن البيانات أظهرت زيادة في المخزونات على عكس توقعات محللين في استطلاع لرويترز والتي كانت تشير إلى انخفاض قدره 2.6 مليون برميل.

وصعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 66 سنتا أو ما يعادل 1.4% لتبلغ عند التسوية 47.31 دولار للبرميل، بينما ارتفعت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 50 سنتا أو 1.1% إلى 44.74 دولار.

وهذا هو أعلى إغلاق لأسعار عقود النفط منذ 16 يونيو/حزيران بعد أن سجلت مكاسب لخامس جلسة على التوالي للمرة الأولى منذ منتصف مايو/أيار.

وصعد الخامان القياسيان بأكثر من 5% منذ 21 يونيو/حزيران حينما هبط برنت إلى أدنى مستوياته في سبعة أشهر عند 44.35 دولار للبرميل وتراجع الخام الأميركي لأدنى مستوى في عشرة أشهر عند 42.05 دولار.