النفط يرتفع بدعم من تراجع نشاط منصات الحفر الأميركية

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين، مدعومة بأول انخفاض في نشاط الحفر بالولايات المتحدة خلال أشهر لكن مكاسب السعر جاءت محدودة بفعل تقارير عن ارتفاع إنتاج أوبك الشهر الماضي على الرغم من تعهد المنظمة بخفض المعروض.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتاً أو ما يعادل 0.3% إلى 48.90 دولار للبرميل بعد أن قفزت 5.2% الأسبوع الماضي في أول زيادة أسبوعية لها خلال ستة أسابيع.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 17 سنتاً أو 0.4% إلى 46.21 دولار للبرميل لتعزز مكاسب الأسبوع الماضي البالغة 7%.

وتلقت الأسعار الأميركية دعماً مع تراجع أنشطة الحفر المتعلقة بزيادة إنتاج النفط في الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ يناير كانون الثاني حيث تقلص عدد الحفارات بمقدار حفارتين.

وقالت أكسي تريدر للوساطة في العقود الآجلة اليوم إن هذا "أول شرخ في عزم (شركات) النفط الصخري الأميركي على مواصلة زيادة الإنتاج على الرغم من التراجع الكبير في السعر".

وعلى الرغم من تراجع أنشطة الحفر الأميركية فإن إجمالي عدد الحفارات ما زال أكثر من مثلي مستواه للأسبوع المماثل قبل عام عندما سجل 341 حفارة، حسبما أفادت بيكر هيوز لخدمات الطاقة.