روسيا تتوقع ارتفاع الطلب على النفط بالربع الثالث 2017

نقلت وكالة انترفاكس للأنباء عن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قوله اليوم الثلاثاء إنه يرى احتمالا لزيادة أسعار النفط العالمية في النصف الثاني من العام.

وأضاف نوفاك أنه يعتقد أن الطلب في أسواق النفط سيزيد في الربع الثالث من 2017 حسبما ذكرت وكالة الإعلام الروسية التي نقلت عنه أيضا قوله إنه لا يستبعد عقد اجتماعات مع كبار المنتجين من أجل استقرار سوق النفط.

وتعافت أسعار عقود النفط من خسائرها الأولية واتجهت للصعود أثناء التعاملات اليوم الثلاثاء ليستقر خام القياس العالمي مزيج برنت قرب 50 دولارا للبرميل بفعل علامات أولية على أن زيادة مستمرة في انتاج الخام الأميركي ربما أنها تتباطأ.

وصعدت عقود برنت لأقرب استحقاق 22 سنتا أو 0.44 بالمئة إلى 49.90 دولار للبرميل. وارتفعت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 23 سنتا أو 0.49 بالمئة إلى 47.30 دولار للبرميل.