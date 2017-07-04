صادرات البرازيل النفطية تقفز لـ6.2 مليون طن في يونيو

قفزت صادرات البرازيل من النفط الخام 67% في يونيو على أساس سنوي، لتلامس 6.2 مليون طن.

وتقترب بذلك صادرات البرازيل النفطية من أعلى مستوياتها على الإطلاق الذي سجلته في فبراير الماضي، البالغ 6 ملايين و230 ألف طن.

وبلغت إيرادات البرازيل من صادرات النفط نحو ملياري دولار في يونيو، بزيادة قدرها 82% مقارنة مع شهر مايو.

يشار إلى أن إنتاج منظمة "أوبك" النفطي قد ارتفع بـ280 ألف برميل يوميا في يونيو، مسجلا أعلى مستوى في 2017 عند 32.7 مليون برميل يوميا.

وذلك نتيجة استمرار تعافي الإمدادات من ليبيا ونيجيريا المعفاتين من اتفاق خفض الإنتاج بسبب تضرر إمداداتهما من الصراع، على نحو بدد أثر الالتزام القوي بالاتفاق من جانب بقية أعضاء المنظمة.