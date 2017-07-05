الوكالة الدولية للطاقة تتوقع توازن أسعار النفط

توقع مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، أن تعود سوق النفط العالمية إلى التوازن في النصف الثاني من العام الحالي، لكنه توقع كذلك أن زيادة الإنتاج من قبل منتجين رئيسيين مثل نيجيريا وليبيا ستضع ضغوطا على الأسواق.

واعتبر بيرول أن من المنطقي أيضا أن منتجي النفط الصخري سيرفعون إنتاجهم إذا ارتفعت الأسعار.

وتذبذبت أسعار عقود النفط بين الهبوط والصعود واستقر خام القياس العالمي مزيج برنت قرب 50 دولارا للبرميل بفعل علامات أولية على أن زيادة مستمرة في إنتاج الخام الأميركي ربما أنها تتباطأ.

وأنهت عقود برنت لأقرب استحقاق الجلسة منخفضة 7 سنتات لتبلغ عند التسوية 49.61 دولار للبرميل. وأغلقت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط مرتفعة سنتا واحدا إلى 47.08 دولار للبرميل.

وفي وقت سابق من الجلسة انخفضت أسعار الخامين القياسيين مع إقبال متعاملين كثيرين على البيع لتسوية المراكز قبيل عطلة في الولايات المتحدة. وقال متعاملون إن برنت واجه أيضا مقاومة فنية عندما اقترب من مستوى الـ 50 دولارا.

وقالت شركة بي.إم.آي ريسيرش لأبحاث السوق "نتوقع تعافيا لأسعار النفط في النصف الثاني من 2017 من المستويات الحالية مع تخفيضات إنتاج أوبك وتباطؤ في نمو المعروض العالمي وزيادة موسمية في الطلب تدعم الأسعار"، رغم أنها ذكرت أن "إضافات كبيرة الحجم إلى المعروض ستبقي نمو الأسعار مستقرا على أساس سنوي في 2018 ".