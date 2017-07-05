كندا تحجز شحنة نفط مباعة من كردستان العراق

أظهرت وثائق قضائية أن المحكمة الاتحادية في كندا أمرت بمصادرة شحنة من النفط الخام حجمها 721915 برميلا باعها إقليم كردستان العراق على متن الناقلة "نيفرلاند" بطلب من وزارة النفط العراقية.

وكانت وزارة النفط العراقية قد أقامت دعوى ضد مؤسسة فيتول لتجارة السلع وفروع لها من بينها مانسيل ليمتد، المستأجرة للناقلة، وفينافال سبا دي نافيجسيون المالكة للناقلة للمطالبة بمبلغ قدره 32.5 مليون دولار.

ويزعم العراق أن الشحنة اختلستها حكومة اقليم كردستان بطريقة غير مشروعة وباعتها إلى فيتول ليجري تحميلها على "نيفرلاند".