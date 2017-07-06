النفط يتكبد خسائر بـ4% مع زيادة صادرات أوبك

هبطت أسعار النفط حوالي 4% منهية أطول سلسلة مكاسب في أكثر من خمس سنوات مع تضرر معنويات السوق من زيادة في صادرات أوبك وارتفاع الدولار.



وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 1.82 دولار أو 3.7% لتبلغ عند التسوية 47.79 دولار للبرميل. وكانت الأسعار صعدت لثامن جلسة على التوالي حتى يوم الاثنين قبل أن تستقر في جلسة قبل أمس الثلاثاء.



وهبطت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.92 دولار أو 4.12% لتسجل عند التسوية 45.13 دولار للبرميل.



وأظهرت بيانات تومسون رويترز أويل ريسيرش أن صادرات أوبك من النفط الخام ارتفعت للشهر الثاني في يونيو حزيران.



وأشارت البيانات إلى أن متوسط صادرات المنظمة الشهر الماضي بلغ 25.92 مليون برميل يوميا بزيادة قدرها 450 ألف برميل يوميا من مايو أيار و1.9 مليون برميل يوميا عن مستواها قبل عام.



وجاءت الزيادة في الصادرات على الرغم من تعهد أوبك بكبح الانتاج حتى مارس 2018.



وأبغ مدير وكالة الطاقة الدولية رويترز أن زيادة في انتاج منتجين رئيسيين قد تعرقل توقعات لعودة سوق النفط إلى التوازن في النصف الثاني من هذا العام.



