تذبذب كبير بأسعار النفط خلال الشهرين الماضيين

سيطرت التقلبات السريعة خلال أكثر من شهرين، على حركة تداولات النفط، فقد لامس خام برنت مستوى 55 دولارا للبرميل في مايو، لكنه لم يكسره، ليعود بعده للتراجع إلى 44 دولارا، ومن ثم قفز مجددا إلى 50 دولارا مرة أخرى.

ورفعت أسعار النفط مكاسبها إلى حوالي 3% بعد تقرير لإدارة معلومات الطاقة الأميركية اليوم يظهر هبوطا قدره 6.3 مليون برميل في مخزونات الخام. ووصل سعر عقود برنت إلى 49.18 دولار للبرميل وسعر الخام الأميركي إلى 46.53 دولار.

قالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام بالولايات المتحدة تراجعت الأسبوع الماضي مع قيام المصافي بزيادة الإنتاج، في حين انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير أيضا. وهبطت مخزونات الخام 6.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 30 يونيو بينما كان من المتوقع أن تنخفض 2.3 مليون برميل.

وفي الأسبوعين الماضيين كان لافتا دخول خامي برنت وغرب تكساس بما يسمى السوق الهابطة أو الـbear market بخسارتهما 20%، ثم عاد الخامان ليربحا أكثر من 10%.

ويقول المحللون إن عقود البيع أو الـ short positions وصلت إلى مستويات قياسية فكان لا بد من تخفيفها، وهذا ما أدى إلى الارتفاع. لكن الأسعار عادت لتتراجع 5%، فقال المحللون إنها مضاربة.