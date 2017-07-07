أرامكو تجدد التزامها بمشروع مشترك مع برتامينا

اجتمع أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية، مع إليا ماسا مانيك، رئيس برتامينا، في جاكرتا اليوم الجمعة لإعادة التأكيد على التزامه

بمشروع مصفاة سيلاكاب المشترك.



وقالت أرامكو في حسابها الرسمي على تويتر إن الاجتماع جاء "للتأكيد على التزام أرامكو السعودية بتطوير المشروع المشترك بين الشركتين في إندونيسيا". ولم تذكر مزيدا من التفاصيل.



يتولى مانيك رئاسة برتامينا منذ مارس/آذار وكانت الشركة قالت في يونيو/حزيران إنها تنتظر موافقة أرامكو لتأجيل إتمام مشروع قيمته 5 مليارات دولار، لتطوير مصفاة سيلاكاب في جاوة الوسطى إلى 2023 من 2021.

ويزيد التطوير الطاقة التكريرية للمصفاة إلى 400 ألف من 348 ألف برميل يوميا.