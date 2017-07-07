النفط يهبط 2% بضغط من زيادة الإنتاج الأميركي

تراجعت أسعار النفط بحدود 2% اليوم الجمعة مع انخفاض العقود الآجلة للخام الأميركي عن 45 دولارا للبرميل بفعل أنباء زيادة إنتاج الولايات المتحدة وعقب تقارير سابقة بارتفاع إنتاج أوبك أيضا.

وكانت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت منخفضة 1.07 دولار بما يعادل 2.2% إلى 47.04 دولار للبرميل بعد أن نزلت إلى 46.75 دولار وهو أضعف مستوى له في أكثر من أسبوع.



وهبطت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.12 دولار أو 2.5% إلى 44.40 دولار للبرميل. وأدنى مستوى للجلسة 44.20 دولار هو الأقل في أسبوع أيضا.



وألقت أنباء زيادة الإنتاج بظلالها على المعنويات الإيجابية التي أوجدها تراجع مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة.

من جهة أخرى، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة إن روسيا تنوي مواصلة التعاون مع الدول الأخرى لتحقيق التناغم بأسواق الطاقة العالمية والحد من تقلبات الأسعار.



وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجون آخرون بقيادة روسيا قد اتفقوا على خفض إنتاج النفط حوالي 1.8 مليون برميل يوميا من يناير كانون الثاني لكبح المخزونات ودعم الأسعار. ويستمر الاتفاق حتى مارس آذار 2018.



وأضاف بوتين متحدثا خلال اجتماع غير رسمي لدول مجموعة بريكس في هامبورج حيث تُعقد قمة مجموعة العشرين أن موسكو تنظر إلى اتفاق باريس بشأن تغير المناخ كأساس للتعاون طويل المدى.

وقال متحدث باسم وزارة الطاقة الروسية في بيان اليوم الجمعة إن روسيا مستعدة لدراسة مقترحات مقدمة من شركائها، بما في ذلك مراجعة متغيرات اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي، إذا اقتضت الضرورة.