نمو إنتاج أرامكو من الخام إلى 10.5 مليون برميل يومياً

قالت أرامكو في تقريرها السنوي لعام 2016 إن انتاجها اليومي من الخام سجل مستوى مرتفعا جديدا بلغ 10.5 مليون برميل يوميا ارتفاعا من 10.2 مليون برميل يوميا في 2015.



وأضافت أن الاحتياطيات القابلة للاستخراج من النفط الخام والمكثفات بلغت 260.8 مليار برميل في نهاية 2016 مقارنة مع 261.1 مليار برميل في نهاية 2015 .



وتعد احتياطيات السعودية من النفط القابل للاستخراج بسهولة الأكبر في العالم.



وتعتزم شركة النفط الوطنية للسعودية إدراج حصة من الشركة عبر طرح عام أولي في 2018 من المتوقع أن يكون الأكبر في العالم.



وقال خالد الفالح وزير الطاقة السعودية ورئيس مجلس إدارة أرامكو "بالنسبة لأرامكو السعودية فإن ِأهم جانب في التحول الذي تنفذه المملكة يتمثل في إدراج جزء من أسهمها مستقبلا في أسواق الأسهم المحلية والعالمية".



وقالت أرامكو أيضا إن احتياطياتها من الغاز زادت إلى 298.7 تريليون قدم مكعبة قياسية من 297.6 تريليون في نهاية 2015 .



وقالت أرامكو إنها اكتشفت حقلي نفط جديدين هما جبة وسحبان وحقل جديد للغاز هو الحديدة. وتقع جميع هذه الحقول في المنطقة الشرقية التي تشكل مركز النفط في المملكة، أكبر مصدر للخام في العالم.



وقالت أرامكو، الشركة الوحيدة التي تقوم بإعمال الاستكشاف في المملكة، إنها زادت صادراتها من النفط إلى 7.6 مليون برميل يوميا في 2016 من 7.1 مليون برميل يوميا في 2015 . وظلت آسيا تحتفظ بنصيب الأسد من صادرات أرامكو السعودية بحصة قدرها 66% ارتفاعا من 65% في 2015 تليها الصادرات إلى الولايات المتحدة التي تراجعت حصتها إلى 15.8%.

وزادت أرامكو أيضا طاقتها لمعالجة الغاز الخام إلى 12 مليار قدم مكعبة قياسية يوميا مما سمح بإنتاج الميثان، المستخدم بشكل رئيسي في قطاعي الكهرباء والبتروكيماويات بتسجيل مستوى قياسي قدره 8.3 مليار قدم مكعبة يوميا.



وارتفع أيضا انتاج الإيثان، اللقيم المفضل للبتروكيماويات، إلى 920 مليون قدم مكعبة يوميا من 794 مليون قدم مكعبة يوميا في 2015.



وتخطط أرامكو لمضاعفة انتاج الغاز إلى 23 مليار قدم مكعبة يوميا خلال عشر سنوات.