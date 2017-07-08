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موديز: نظرة سلبية لـ 4 مؤسسات غاز قطرية

المصدر: العربية.نت
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خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني توقعاتها لمستقبل 4 مؤسسات غاز قطرية من مستقر إلى سلبي، مؤكدة أنها يمكن أن تقوم بتخفيض تصنيفات شركة قطر للبترول في حال تراجع التصنيف السيادي لقطر.

وعزت الوكالة هذا التخفيض إلى كون ملكية هذه الشركات مرتبطة بالحكومة، وقد تواجه صعوبات في الحصول على تمويل حكومي يجنبها التخلف عن الوفاء بالتزاماتها لتسديد ديونها.

وكانت موديز في 5 يوليو قد خفضت توقعات الاقتصاد القطري إلى سلبية من مستقرة، وذلك بعد احتمال متزايد من أن الأزمة مع 4 دول عربية هي السعودية والإمارات والبحرين ومصر لن تحل سريعا.

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