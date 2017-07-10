الهند تتجه لشراء أول شحنة من النفط الأميركي

تتجه الهند ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم إلى الحصول على إمدادات من الولايات المتحدة للمرة الأولى على الإطلاق بعد أن اشترت شركة النفط الهندية شحنة خام سيجري تسليمها في أكتوبر تشرين الأول.



وتأتي الصفقة بعد أن زار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الولايات المتحدة في يونيو حزيران وقال حينئذ الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن بلاده تتطلع لتصدير المزيد من منتجات الطاقة للهند.



وصرح المدير المالي لشركة النفط الهندية ايه.كيه شارما لرويترز بأن الشركة اشترت 1.6 مليون برميل من خام مارس الأميركي وهو خام ثقيل يحتوي على نسبة عالية من الكبريت و400 ألف برميل من الخام الغربي الكندي وستسلم على متن ناقلة عملاقة.



وقال مصدر تجاري مطلع على الصفقة اطلاعا مباشرا إن بتروتشاينا فازت بعطاء بيع الشحنة ومن المتوقع أن تحمل النفط قبالة ساحل خليج المكسيك في الولايات المتحدة.



والهند أحدث دولة آسيوية تشتري الخام الأمريكي بعد كوريا الجنوبية واليابان والصين وتايلاند وأستراليا وتايوان مع سعيها لتنويع مصادر الواردات النفطية من مناطق أخرى بعد أن رفعت تخفيضات إنتاج أوبك أسعار خام الشرق الأوسط أو الخامات التي تحتوي على نسبة عالية من الكبريت.