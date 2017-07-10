الهند تشارك بمزاد التنقيب عن حقول الغاز في لبنان

قالت وزارة النفط الهندية إن شركة الطاقة الهندية أو.إن.جي.سي فيديش ستشارك في مزاد مقبل للتنقيب عن حقول غاز وتطويرها قبالة سواحل لبنان.



وتعد "أو.إن.جي.سي فيديش" ذراع الاستثمار الخارجي لشركة النفط والغاز الطبيعي، أكبر شركة تنقيب في الهند، ضمن عدة شركات مؤهلة مسبقا للمشاركة في عطاءات تراخيص التنقيب والإنتاج البحري.



وصرح وزير النفط الهندي دارمندرا برادهان، الذي يقود وفد بلاده في مؤتمر الطاقة العالمي في اسطنبول، بذلك في تغريدة عقب لقاء مع وزير الطاقة والمياه اللبناني سيزار أبي خليل.



وتأجلت العطاءات للمناطق البحرية 1 و4 و8 و9 و10 وثلاث منهما متاخمة للمياه الإقليمية لإسرائيل لسنوات بسبب حالة الشلل السياسي في لبنان حتى تشكيل حكومة جديدة في أواخر العام الماضي.



ومن الشركات الأخرى المؤهلة مسبقا للمشاركة في العطاء قطر للبترول ونيو ايدج أفريكان جلوبل إنرجي ومقرها بريطانيا وبتروبارس الإيرانية.