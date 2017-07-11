النفط يرتفع بدعم آفاق الطلب في الأجل القصير

ارتفع النفط اليوم الثلاثاء، بدعم من توقعات الطلب القوي في الأسابيع القادمة لكن ظروف السوق بشكل عام ما زالت ضعيفة بفعل استمرار تخمة إمدادات الوقود وهو ما دفع عددا من البنوك لتخفيض توقعاتها للأسعار.

وبحلول الساعة 05:45 بتوقيت غرينتش سجل خام القياس العالمي مزيج برنت 47.01 دولار للبرميل بارتفاع 13 سنتا أو ما يعادل 0.3% عن الإغلاق السابق.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي عشرة سنتات أو 0.2% إلى 44.50 دولار للبرميل.

وقال تجار إن ارتفاع الأسعار كان لأسباب منها قوة الطلب المتوقع في الأسابيع القادمة.