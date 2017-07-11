باركيندو يدعو المنتجين "بلا استثناء" لإحداث توازن السوق

قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، محمد باركيندو، إن على جميع منتجي النفط العالميين المساعدة في إحداث توازن بالسوق.

جاء ذلك ردا على سؤال بشأن ما ينبغي على أوبك فعله لتخفيف تخمة المعروض من الخام في الأسواق العالمية.

وأضاف باركيندو، للصحافيين على هامش مؤتمر في اسطنبول، "الأمر أبعد من أن ينحسر في مجموعة من المعنيين، يجب أن يكون مسؤولية جماعية على جميع المنتجين".

أرامكو ستلبي طلبات مشتري النفط في الهند

وفي سياق منفصل، قال مصدران مطلعان إن شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو ستورد كافة متطلبات مشتري النفط الخام في الهند وجنوب شرق آسيا في أغسطس.

وأشار أحد المصدرين إلى أنه "لن يكون هناك خفض للإمدادات حتى الخامات الأثقل مثل الخام العربي المتوسط والخام الثقيل.