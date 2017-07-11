طرح "أدنوك للتوزيع" متوقع بـ 14 مليار دولار في أبوظبي

نقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر قولها إن شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" تعتزم طرح وحدة محطات الخدمة "أدنوك للتوزيع" بقيمة تقدر عند 14 مليار دولار.

وأضافت المصادر أن "أدنوك" قد تعين بنوكا استثمارية للمساعدة في الاكتتاب العام هذا الأسبوع، مرجحة أن يتم إدراج الأسهم في سوق أبوظبي المالية.

ولدى "أدنوك للتوزيع" أكثر من 300 محطة وقود في الإمارات، فضلا عن سلسلة من المتاجر ومنتجات السيارات.

وكان سلطان الجابر، الرئيس التنفيذي للمجموعة قال إن "أدنوك" تبحث عن شراكات جديدة مع مؤسسات عالمية كبرى، تشمل شركاتٍ لتداول النفط وصناديق تقاعد عالمية ومستثمرين في الملكية الخاصة، إضافة إلى متخصصين في البنية التحتية.