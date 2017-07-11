وكالة الطاقة تحذر من نقص إمدادات النفط بـ 2020

قال مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول إنه يتوقع "مفاجأة غير سارة" لسوق النفط قرب عام 2020 إذا ظلت الاستثمارات متدنية، بحسب رويترز.

وقال بيرول "نحن قلقون من أنه قد تكون هناك مفاجأة غير سارة بحلول 2020 قد تواجه السوق صعوبات".

وأضاف أن استمرار تراجع الاستثمارات في قطاع النفط والغاز وتقلص الإنتاج من الحقول الناضجة قد يتسبب في نقص إمدادات النفط.

وكان بيرول يتحدث خلال مؤتمر بشأن الطاقة في اسطنبول.

وصعدت أسعار النفط نحو 2% اليوم الثلاثاء وزادت أسعار العقود الآجلة للبنزين ووقود التدفئة بعد تقرير أظهر انخفاض المخزونات الأوروبية رغم زيادةمعدلات استهلاك الخام بمصافي التكرير.

وأظهرت البيانات الصادرة اليوم أن المصافي الأوروبية زادت استهلاكها من النفط الخام في يونيو حزيران لكن مخزونات منتجات النفط وبخاصة الديزل تراجعت.

وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 84 سنتا بما يعادل 1.8 % إلى 47.72 دولار للبرميل. وارتفع الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 82 سنتا أو 1.9% إلى 45.22 دولار للبرميل.

وأبلغ هاري تشيلينجويريان رئيس استراتيجية النفط في بنك بي.إن.بي باريبا الفرنسي منتدى رويترز النفطي العالمي أن البنك خفض توقعاته لخام برنت تسعة دولارات إلى 51 دولارا للبرميل في 2017 وبمقدار 15 دولارا إلى 48 دولارا لعام 2018.

كما خفض بنك باركليز توقعاته لخام برنت في 2017 و2018 إلى 52 دولارا للبرميل للعامين بدلا من 55 دولارا و57 دولارا بالترتيب.

وساعدت مؤشرات على قوة الطلب في الأجل القصير في الحد من الخسائر.

وتقل أسعار الخام بنحو 18 % عن المستوى الذي سجلته في بداية العام على الرغم من الاتفاق الذي قادته منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لتقليص الإنتاج اعتبارا من يناير.

واتفقت أوبك وروسيا وبعض كبار المصدرين على تقليص الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا دون المستويات المسجلة نهاية العام الماضي.