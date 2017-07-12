أمين عام أوبك: النصف الثاني من 2017 سيكون "صعباً"

حذر أمين عام منظمة "أوبك" محمد باركيندو من أن النصف الثاني من 2017 سيكون صعباً، معرباً عن تفاؤله قائلاً "الطلب على النفط سيرتفع في النصف الثاني".

وتشير "أوبك" في تقريرها إلى "استمرار عودة التوازن" في سوق النفط من دون إعطاء إطار زمني.

وتتوقع أوبك ارتفاع إنتاج النفط من خارج المنظمة 1.14 مليون برميل يوميا في 2018 بقيادة أميركا، مقارنة مع زيادة 800 ألف برميل يوميا في 2017.

من جهة أخرى، تتوقع المنظمة انخفاض متوسط الطلب على نفطها 60 ألف برميل يوميا في 2018 مقارنة مع العام الجاري إلى 32.20 مليون برميل يوميا.

وعن مخزونات النفط، لفتت أوبك في التقرير إلى أن مخزونات النفط بمنظمة التعاون الاقتصادي انخفضت قليلا في مايو إلى 3.015 مليار برميل بزيادة 234 مليونا عن متوسط 5 سنوات.

ونقلت عن مصادر ثانوية أن إنتاج المنظمة النفطي ارتفع في يونيو 393 ألف برميل يوميا على أساس شهري إلى 32.611 مليون برميل يوميا شاملا إمدادات غينيا الاستوائية.

وبحسب حسابات رويترز من واقع بيانات أوبك، فإن إنتاج 11 عضواً تعهدوا بخفض الإمدادات بالمنظمة بلغ 29.856 مليون برميل يوميا في يونيو بمعدل التزام 96%.