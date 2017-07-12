النفط يرتفع بعد بيانات تراجع المخزون الأوروبي والأميركي

ارتفعت أسعار النفط أكثر من 1% بالتوازي مع صعود العقود الآجلة لزيت التدفئة بفعل تقارير تظهر خفض توقعات إنتاج النفط الأميركي وتراجع في مخزونات المنتجات الأوروبية.



وقال معهد البترول الأميركي إن مخزونات الولايات المتحدة من الخام تراجعت أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي في حين انخفضت مخزونات البنزين على غير المتوقع وزادت مخزونات نواتج التقطير.



وتراجعت مخزونات النفط الخام 8.1 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي في السابع من يوليو تموز إلى 495.6 مليون بينما توقع المحللون انخفاضها 2.9 مليون برميل. وقال معهد البترول إن مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما انخفضت بمقدار مليوني برميل.



وارتفعت أسعار النفط أكثر من 2.5% إثر صدور الأرقام حيث زادت العقود الآجلة لخام برنت القياسي 1.25 دولار بما يعادل 2.7% إلى 48.12 دولار للبرميل في معاملات ما بعد الإغلاق. وزاد الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.31 دولار أو 2.9% إلى 45.71 دولار.



وأظهرت بيانات المعهد تراجع استهلاك الخام بمصافي التكرير 19 ألف برميل يوميا.



وانخفضت مخزونات البنزين 801 ألف برميل بينما توقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز زيادتها 1.1 مليون برميل.



وزادت مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة 2.1 مليون برميل في حين كانت التوقعات أن ترتفع 1.1 مليون برميل.



وتراجعت واردات الولايات المتحدة من الخام الأسبوع الماضي 288 ألف برميل يوميا إلى 7.6 مليون برميل يوميا.