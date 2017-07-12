مصدر:السعودية ستخفض صادرات الخام 600 ألف برميل في أغسطس

صرح مصدر نفطي سعودي لوكالة "رويترز" أن المملكة ستخفض صادرات الخام بأكثر من 600 ألف برميل يوميا في أغسطس، لتصل الصادرات السعودية إلى أدنى مستوى هذا العام عند 6.6 مليون برميل يوميا.



وأضاف المصدر أن المملكة ستخفض صادراتها إلى الولايات المتحدة إلى ما دون الـ800 ألف برميل يوميا، كما ستخفض صادراتها لآسيا وأوروبا.



وفي نفس السياق، أكد المصدر أن المملكة ستستمر في العمل مع المنتجين الآخرين لتحقيق استقرار السوق عبر التأكد من استمرار خفض الإنتاج.