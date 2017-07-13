ارتفاع واردات الصين من النفط الخام 18% في يونيو

أظهرت بيانات الجمارك أن الصين استوردت 36.11 مليون طن من النفط الخام بما يعادل 8.79 مليون برميل يوميا في يونيو، ما يجعلها مجددا أكبر مشترٍ عالمي في ذلك الشهر.

وارتفعت واردات يونيو 17.9% على أساس سنوي رغم تراجع الشحنات 2.9% مقارنة مع مايو الذي سجل ثاني أعلى مستوى على الإطلاق.

وقال المحلل في سانفورد س. برنشتاين في هونغ كونغ، نيل بيفريدج، إن الطلب القوي نتج عن أسعار النفط المنخفضة ونمو مبيعات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، في حين زاد الإقبال على الواردات بسبب انخفاض الإنتاج المحلي.

وأظهرت حسابات أجرتها رويترز من واقع بيانات أميركية أسبوعية أن الواردات تجاوزت متوسط الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة في يونيو البالغ 7.94 مليون برميل يوميا.

واستوردت الصين 212 مليون طن من الخام في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بزيادة 13.8% عن نفس الفترة من 2016، بحسب بيانات الجمارك.

ونمت الواردات لثاني أعلى مستوى على الإطلاق في مايو، وسط مخاوف من انخفاض إمدادات الخام إلى آسيا بعد أن مددت أوبك ومنتجون آخرون اتفاق خفض الإنتاج حتى مارس/آذار 2018.

وأظهرت بيانات الجمارك أن واردات الغاز الطبيعي في الأشهر الستة الأولى من العام زادت 15.9% إلى 31.09 مليون طن، بينما انخفضت واردات منتجات النفط المكرر 2.8% إلى 15.03 مليون طن في النصف الأول من السنة.