خبير: الطلب على النفط معقول لكن السوق متخمة

قال لازلو فارو، كبير الاقتصاديين في وكالة الطاقة الدولية، اليوم الخميس، إن الطلب على النفط معقول، لكن السوق ما زالت تعاني من تخمة المعروض.

وقال فارو خلال مؤتمر صحافي في طوكيو، إن قرار اليابان إلغاء القيود على تجارة الغاز الطبيعي المسال صحيح 100%.

وأضاف أنه في ظل تحرير سوق الغاز المسال بالكامل لن تكون الأسعار اليابانية أعلى كثيرا من غيرها في أنحاء أخرى من العالم.

وارتفعت العقود الآجلة للنفط يوم أمس لتحافظ على بعض مكاسبها السابقة بعد تقرير أظهر انخفاض مخزونات الخام الأميركية، لكن بيانات تشير إلى طلب ضعيف على البنزين خففت أثر ذلك.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا بما يعادل 0.5% يوم أمس ليتحدد سعر التسوية عند 47.74 دولار للبرميل، وزاد الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 45 سنتا أو واحدا بالمئة ليغلق عند 45.49 دولار.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية عن تراجع مخزونات الخام أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي مع انخفاض الواردات.

وتراجعت مخزونات النفط 7.6 مليون برميل الأسبوع الماضي، في مقابل توقعات بانخفاضها 2.9 مليون برميل. كما حدث أكبر تراجع في ساحل خليج المكسيك، حيث انخفضت مخزونات الخام 6.1 مليون برميل، كما انخفضت مخزونات البنزين 1.6 مليون برميل، بينما توقع المحللون أن تزيد 1.1 مليون برميل.