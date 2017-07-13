وكالة الطاقة: التزام أوبك بخفض الإنتاج الأدنى في 6 أشهر

قالت وكالة الطاقة الدولية إن التزام أوبك بتخفيضات الإنتاج تراجع في يونيو إلى أدنى مستوياته في 6 أشهر، في الوقت الذي يضخ فيه العديد من الأعضاء المزيد من الخام فوق المسموح به، وفقا لاتفاق الإنتاج، مما يؤخر استعادة السوق لتوازنها.

وانخفض التزام أوبك بالتخفيضات إلى 78% الشهر الماضي من 95% في مايو، حيث بدد إنتاج يفوق المسموح به من الجزائر والإكوادور والغابون والعراق والإمارات العربية المتحدة وفنزويلا أثر الالتزام القوي من جانب السعودية والكويت وقطر وأنغولا، بحسب ما ورد في رويترز.

وحذرت الوكالة التي مقرها باريس من أنه "توجد عقبتان بشأن وتيرة عملية استعادة التوازن هذا الشهر: التعافي الكبير في إنتاج النفط من ليبيا ونيجيريا وانخفاض معدل التزام أوبك باتفاقها الخاص بالإنتاج".

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وعدد من المنتجين غير الأعضاء في أوبك، من بينهم روسيا، على خفض الإنتاج حوالي 1.8 مليون برميل يوميا حتى مارس 2018 لتقليص تخمة المعروض العالمية التي يحفزها ازدهار الإنتاج الأميركي.

وتقرر إعفاء ليبيا ونيجيريا من التخفيضات بسبب سنوات من عدم الاستقرار الذي ألحق الضرر بإنتاجهما. وقالت وكالة الطاقة الدولية إن البلدين استطاعا زيادة إنتاجهما أكثر من 700 ألف برميل يوميا في الأشهر الأخيرة.