وكالة الطاقة تتوقع نمو الطلب لـ1.4 مليون برميل بـ2017

المصدر: باريس - أ ف ب

توقعت وكالة الطاقة الدولية ارتفاع الطلب العالمي على النفط بمعدل أعلى بشكل طفيف عما كان متوقعا هذا العام، بسبب زيادة الاستهلاك في الهند والولايات المتحدة وألمانيا.

وقالت الوكالة في تقريرها الشهري الاخير بشأن أسواق النفط، إنه تم رفع التوقعات بنمو الطلب العالمي على النفط في 2017 إلى 1.4 مليون برميل يومياً بسبب الأرقام القوية المفاجئة عن الطلب في الربع الثاني من العام.

وأضاف التقرير أنه بعد نمو "باهت" على الطلب في الربع الأول، لوحظ تسارع دراماتيكي في الربع الثاني نتيجة زيادات متوقعة على الطلب في الهند والولايات المتحدة وألمانيا.

وتتوقع الوكالة أن يصل إجمالي الطلب على النفط 98 مليون برميل يومياً هذا العام، كما سيرتفع بنفس الوتيرة مرة أخرى ليصل الى 99.4 مليون برميل يوميا العام المقبل، بحسب الوكالة.

وفي محاولة لتخفيف التخمة في أسواق النفط ورفع أسعاره، اتفقت الدول الأعضاء في منظمة الدولة المصدرة للنفط "أوبك" على خفض إنتاجها منذ بداية العام، كما وافقت الدول غير الأعضاء في المنظمة على رأسها روسيا على خفض إنتاجها كذلك.

إلا أن بعض المراقبين يعتقدون أن ما يسمى بـ"إعادة توازن السوق" وارتفاع الأسعار يستغرقان وقتا طويلا.

يذكر أنه تم تمديد الاتفاق بخفض إنتاج النفط حتى مارس 2018.

ومن المقرر أن يعقد منتجو النفط اجتماعا في سانت بطرسبورغ في روسيا في 24 يوليو لمراجعة مستويات الانتاج.