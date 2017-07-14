النفط يرتفع بدعم مؤشرات على نمو الطلب

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة لتتجه صوب مكاسب أسبوعية قوية إثر مؤشرات إيجابية للطلب ومشاكل إنتاج بنيجيريا وتراجع في المخزونات.



وارتفعت عقود خام القياس العالمي برنت 43 سنتا إلى 48.85 دولار للبرميل. وسجلت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 46.45 دولار للبرميل بزيادة 37 سنتا.



وأعلنت شل حالة القوة القاهرة في صادرات خام بوني الخفيف النيجيري بسبب إغلاق أحد خطي أنابيب تصدير تابعين لها مما عزز أسعار الخامين القياسيين.



وكان العقدان متداولين بالفعل على ارتفاع نحو 5% فوق أدنى مستوياتهما للأسبوع بدعم تقرير من وكالة الطاقة الدولية بأن نمو الطلب يتسارع ومن الصين بأن واردات الخام نمت نموا كبيرا ومن إدارة معلومات الطاقة الأميركية بأن مخزونات النفط الخام تراجعت.



وقال تاماس فارجا المحلل لدى بي.في.ام أويل أسوسيتس "أولئك الذين أرادوا تأكيدا بشأن الطلب العالمي على النفط قد حصلوا عليه" في أرقام الواردات الصينية. وأضاف أن صعود أسواق الأسهم عزز "مشاعر التفاؤل" إزاء النفط.