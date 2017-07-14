تراجع واردات الهند من نفوط الشرق الأوسط 7.6%

تقلص اعتماد الهند على واردات النفط القادمة من الشرق الأوسط في يونيو إلى أدنى مستوياته منذ أكتوبر/تشرين الأول 2015 مع لجوء ثالث أكبر مستورد في العالم إلى مصادر أخرى وسط تخفيضات معروض أوبك، حسب ما أظهرته بيانات تتبع السفن ومصادر بالقطاع والأرقام المتاحة على تومسون رويترز أيكون.

وتراجعت الواردات الآتية من الشرق الأوسط 7.6% في يونيو/حزيران مقارنة مع الشهر السابق، متأثرة جزئيا بانخفاضات من الكويت والعراق والسعودية مع تأثر المعروض أكثر بتخفيضات إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

ورفعت التخفيضات أسعار خامات الشرق الأوسط، ما حدا بالمشترين الهنود الحساسين لتغيرات الأسعار إلى البحث عن بدائل من روسيا وأميركا اللاتينية مع استمرار تخمة المعروض العالمي.

وشكلت الخامات الخليجية حوالي 58.5 بالمئة من واردات الهند مقارنة مع نحو 66% في مايو/أيار، في حين زادت حصة نفط أميركا اللاتينية وإفريقيا وآسيا الوسطى وفقا لبيانات رصد السفن المستقاة من مصادر وأرقام جمعتها تومسون رويترز لأبحاث وتوقعات النفط.

وقال م.ك. سورانا رئيس مجلس إدارة هندوستان بتروليوم لتكرير النفط "الخيارات زادت، والخام متاح بأسعار تنافسية".

وأضاف "هناك إمدادات كبيرة من الخام منخفض الكبريت، لأن نيجيريا مستثناة" من تخفيضات أوبك.

ورغم قيام أوبك وبعض المنتجين غير الأعضاء بخفض الإنتاج لرفع الأسعار فإن إنتاج النفط العالمي في يونيو/حزيران يزيد 1.2 مليون برميل يوميا عنه قبل سنة، حسب ما ذكرته وكالة الطاقة الدولية في أحدث تقرير شهري لها أمس الخميس.