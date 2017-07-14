عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق طاقة

تراجع واردات الهند من نفوط الشرق الأوسط 7.6%

المصدر: نيودلهي - رويترز
رابط مختصر

تقلص اعتماد الهند على واردات النفط القادمة من الشرق الأوسط في يونيو إلى أدنى مستوياته منذ أكتوبر/تشرين الأول 2015 مع لجوء ثالث أكبر مستورد في العالم إلى مصادر أخرى وسط تخفيضات معروض أوبك، حسب ما أظهرته بيانات تتبع السفن ومصادر بالقطاع والأرقام المتاحة على تومسون رويترز أيكون.

وتراجعت الواردات الآتية من الشرق الأوسط 7.6% في يونيو/حزيران مقارنة مع الشهر السابق، متأثرة جزئيا بانخفاضات من الكويت والعراق والسعودية مع تأثر المعروض أكثر بتخفيضات إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

ورفعت التخفيضات أسعار خامات الشرق الأوسط، ما حدا بالمشترين الهنود الحساسين لتغيرات الأسعار إلى البحث عن بدائل من روسيا وأميركا اللاتينية مع استمرار تخمة المعروض العالمي.

وشكلت الخامات الخليجية حوالي 58.5 بالمئة من واردات الهند مقارنة مع نحو 66% في مايو/أيار، في حين زادت حصة نفط أميركا اللاتينية وإفريقيا وآسيا الوسطى وفقا لبيانات رصد السفن المستقاة من مصادر وأرقام جمعتها تومسون رويترز لأبحاث وتوقعات النفط.

وقال م.ك. سورانا رئيس مجلس إدارة هندوستان بتروليوم لتكرير النفط "الخيارات زادت، والخام متاح بأسعار تنافسية".

وأضاف "هناك إمدادات كبيرة من الخام منخفض الكبريت، لأن نيجيريا مستثناة" من تخفيضات أوبك.

ورغم قيام أوبك وبعض المنتجين غير الأعضاء بخفض الإنتاج لرفع الأسعار فإن إنتاج النفط العالمي في يونيو/حزيران يزيد 1.2 مليون برميل يوميا عنه قبل سنة، حسب ما ذكرته وكالة الطاقة الدولية في أحدث تقرير شهري لها أمس الخميس.

كلمات دالّة

#نفط, #الهند, #الشرق الأوسط, #أسواق, #اقتصاد

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر