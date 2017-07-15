النفط يصعد رغم تراجع الالتزام بخفض الإنتاج

ارتفعت أسعار النفط 1% مدعومة بانخفاض المخزونات الأميركية وتباطؤ طفيف في إنتاج الخام الأميركي ومؤشرات على زيادة الطلب الصيني، لكن التداولات كانت متقلبة في ظل استمرار قوة المعروض العالمي.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 49 سنتا أو 1.01 % ليبلغ عند التسوية 48.91 دولار للبرميل.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 46 سنتا أو ما يعادل 1% ليبلغ عند التسوية 46.54 دولار للبرميل.

وسجلت عقود النفط الخام مكاسب أسبوعية تزيد على 5.2% للخام الأميركي وتتجاوز 4.7% لخام برنت.

وقال ستيوارت جليكمان رئيس بحوث الطاقة لدى سي.إف.آر.إيه للأبحاث في نيويورك "أعتقد أن المحرك الرئيسي هو أرقام المخزونات... أخيرا نزلنا عن 500 مليون برميل، أظن أنه حاجز نفسي".

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة هبطت 7.6 مليون برميل الأسبوع الماضي مسجلة أكبر انخفاض أسبوعي لها في 10 أشهر.

وأظهرت بيانات شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة أن الشركات الأميركية زادت عدد منصات الحفر النفطية للأسبوع الثاني على التوالي لكن وتيرة الزيادة تباطأت لأدنى مستوى لها هذا العام.

ولا تزال مخزونات الخام تتجاوز كثيرا متوسط 5 سنوات بينما تقل الأسعار أكثر من 15% عن أعلى مستوياتها في 2017.

كما أن تخفيضات الإنتاج التي تنسقها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يقوضها ارتفاع الإنتاج في ليبيا ونيجيريا المعفاتين من الخفض.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن معدل التزام الدول الأعضاء في المنظمة انخفض إلى 78% في يونيو.

وقال محافظ الكويت لدى أوبك في مقابلة إن من السابق لأوانه وضع سقف لإنتاج ليبيا ونيجيريا من النفط.