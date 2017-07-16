الكويت: أوبك تبحث تسعير الخام بعيدا عن بورصات النفط

قال محافظ الكويت في منظمة "أوبك" ورئيس اللجنة الفنية لمراقبة خفض إنتاج النفط هيثم الغيص إن "أوبك" تبحث حاليا طرقا لتسعير النفط من قبل الدول المنتجة من دون الاعتماد على البورصات النفطية العالمية.

وأضاف الغيص، في مقابلة مع جريدة "الأنباء" الكويتية أن هذا الاقتراح قيد الدراسة والبحث حاليا.

وحذر الغيص من الآثار السلبية للمضاربة في البورصات العالمية، مما يستوجب توخي الحذر والحيطة.

وفي مقلب آخر، توقع الغيص ارتفاع أسعار النفط مع نهاية هذه السنة.

واعتبر أنه من السابق لأوانه الحديث عن تعديل في اتفاق خفض الإنتاج وضم لبيبا ونيجيريا الى الاتفاق، كما يشاع حاليا ووضع سقف لإنتاج الدولتين، موضحاً أنه تم استدعاء ممثلين عن الدولتين لاجتماع اللجنة المقبل.