أميركا تتوقع نمو إنتاج النفط الصخري إلى 5.6 مليون برميل

توقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن يزيد إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة للشهر الثامن على التوالي ليرتفع 112 ألف برميل يومياً إلى 5.585 مليون برميل يوميا في أغسطس.

وتأتي الزيادة وسط قلق في السوق من أن يقوض ارتفاع إنتاج النفط الصخري الجهود التي تبذلها منظمة أوبك لتقليص تخمة المعروض العالمي من الخام.

وقالت إدارة معلومات الطاقة في تقريرها الشهري عن أنشطة الحفر النفطي إن مستوى إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة سيكون الأعلى من نوعه منذ بدء تسجيل البيانات في 2007.

ومن المتوقع أيضا، أن يرتفع إنتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي قدره 52.9 مليار قدم مكعبة يومياً في أغسطس بزيادة تتجاوز 0.8 مليار قدم مكعبة يومياً عن يونيو وبما يمثل ارتفاعا للشهر الثامن على التوالي أيضا.