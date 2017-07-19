النفط يتراجع وسط تنامي مخزونات الخام الأميركية

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء مع تجدد المخاوف من تخمة المعروض العالمي من الوقود بعد زيادة مخزونات الخام الأميركية واستمرار ارتفاع إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).



وبحلول الساعة 0656 بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 21 سنتا أو 0.4% إلى 48.63 دولار للبرميل.



ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 20 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 46.20 دولار للبرميل.



ومنذ بداية العام انخفضت أسعار الخام بنحو 15% مما يجعل النفط أحد أسوأ السلع الأولية أداء في عام 2017.

وأظهرت بيانات معهد البترول الأميركي أن مخزونات الولايات المتحدة من الخام ارتفعت على غير المتوقع الأسبوع الماضي، بينما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وزادت مخزونات النفط الخام 1.6 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي في 14 يوليو/تموز إلى 497.2 مليون برميل بينما توقع المحللون انخفاضها 3.2 مليون برميل. وقال معهد البترول إن مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما زادت 608 آلاف برميل.

وانخفضت مخزونات البنزين 5.4 مليون برميل بينما توقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز تراجعها 665 ألف برميل.

وأشارت بيانات معهد البترول إلى أن مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة تراجعت 2.9 مليون برميل في حين كانت التوقعات أن ترتفع 1.2 مليون برميل.

وانخفض استهلاك الخام بمصافي التكرير 51 ألف برميل يوميا، بحسب بيانات المعهد.

وارتفعت واردات الولايات المتحدة من الخام الأسبوع الماضي بمقدار 504 آلاف برميل يوميا إلى 8.087 مليون برميل يوميا.