النفط يستقر بعد تراجع كبير في المخزونات الأميركية

استقرت أسعار النفط، اليوم الخميس، لتحافظ على مكاسب الجلسة السابقة عندما دفع تراجع مخزونات الخام الأميركية السوق للارتفاع بينما قدم المحللون توقعات متباينة للمعروض قبيل اجتماع أوبك المهم المقرر عقده الأسبوع القادم.

وما زالت أسعار النفط الخام دون مستوى الخمسين دولاراً للبرميل بفعل بواعث القلق من ارتفاع إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) رغم تعهدها خفض الإنتاج مع بعض المنتجين غير الأعضاء.

وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 49.67 دولار للبرميل منخفضة ثلاثة سنتات فحسب عن التسوية السابقة.

وتراجعت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط سنتين عن الإغلاق السابق إلى 47.09 دولار للبرميل.

وقفزت أسعار الخامين أكثر من 1.5% في الجلسة السابقة بفعل تقرير يظهر تراجع مخزونات الخام والوقود الأميركية الأسبوع الماضي.

وبحسب بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية، فقد تراجعت مخزونات الخام بالولايات المتحدة 4.7 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي في 14 يوليو/تموز، بينما توقع المحللون انخفاضها 3.2 مليون برميل.